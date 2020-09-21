Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что от «Пропозиції» будут баллотироваться в депутаты горсовета чиновники, потому что они, по его мнению, являются профессионалами.

Об этом он сказал в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

— Депутаты городского совета — это социальная нагрузка для людей, которые что-то хотят менять в городе и у них есть желание, возможности и это, может быть, цель или миссия их жизни. Меня очень часто упрекали, что Сенкевич шел без команды. Сегодня у меня есть команда, сегодня я могу показать этих людей, сегодня у части этих людей есть хорошие, серьезные достижения. Мне не стыдно идти с этими людьми в одной команде. И если часть этих людей желает быть депутатами городского совета — да, пожалуйста, — отметил мэр.

Он добавил, что в сегодняшнем составе городского совета есть и чиновники, и директоры коммунальных предприятий. По его словам, они лоббируют свои направления в горсовете.

— И когда приходит какой-то человек, которого «всунули» в список, и он проешел, и он не понимает... Слава богу, что есть те депутаты, которые и в сегодняшнем созыве, и в завтрашнем будут профессионально апеллировать на оголтелый популизм, который звучит в сессионном зале, — сказал Александр Сенкевич.

Мэр добавил, что не видит ничего страшного в выдвижении чиновников.

— Если эти люди профессионалы, если эти люди готовы, кроме своей работы, готовы выполнять депутатские полномочия и консультировать других депутатов, почему нет? Я не вижу в этом ничего страшного, — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что партия «Пропозиція» выдвинула Александра Сенкевича в мэры Николаева и сформировала списки кандидатов в городской и областной советы.