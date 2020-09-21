Суд Партизанского района Минска отказал в удовлетворении жалобы защиты члена президиума координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой на заключение ее под стражу. Судебное заседание, которое проходило в закрытом режиме, длилось более трех с половиной часов.

Об этом сообщает TUT.BY.

В судебном заседании Колесникова участвовала по видеосвязи. Адвокаты Людмила Казак и Александр Пыльченко заявили, что будут обжаловать решение суда.

В суд поддержать оппозиционерку пришло несколько десятков человек, в том числе послы стран ЕС: посол Франции, Австрии, Румынии, сотрудники Представительства ЕС в Беларуси, посольства Великобритании, Латвии, Нидерландов и других.

Напомним, в понедельник утром, 7 сентября, неизвестные похитили Марию Колесникову в центре Минска. По словам свидетелей, ее посадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. Родственники Марии Колесниковой подали в милицию заявление по факту ее исчезновения.

Утром 8 сентября представитель Государственного пограничного комитета Беларуси сообщил, что член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова и два члена совета Иван Кравцов и Антон Родненков пытались выехать в сторону Украины и прибыли на границу в 5 часов утра в одной машине.

Сначала заявляли, что границу на выезд пересекли все трое. После 9 часов тот же представитель Государственного пограничного комитета подтвердил, что Родненков и Кравцов покинули территорию Беларуси, но Колесникову задержали.

Госпогранслужба Украины подтвердила, что Родненков и Кравцов прибыли на украинский пункт пропуска, но Марии Колесниковой с ними нет.

Позже стало известно, что Мария Колесникова арестована и находится в СИЗО. Она проходит подозреваемой по делу о попытке захвата власти.