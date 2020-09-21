Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что во время переговоров в Минске по поводу ситуации на Донбассе президент России Владимир Путин переиграл украинскую сторону.

Такое мнение он выразил в интервью «Радіо Свобода».

— Есть одна вещь. Нам нужно научиться играть на любом политическом поле так, чтобы не проигрывать, потому что то, что было в Минске с 2015-го, 2014 года, — Путин выиграл, Путин переиграл Украину, и это мы сегодня ощущаем. И имеем последствия, и не можем их переступить часто потому, что там подписаны соответствующие документы, которые не помогают, а мешают Украине. В этом суть, — сказал он.

По словам первого президента Украины, украинская сторона пытается «играть на равных».

— Удается ли или не удается и удастся ли или не удастся — не надо это даже обсуждать, надо действовать, — считает Леонид Кравчук.

Ранее сообщалось, что первый замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Витольд Фокин для проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей предлагает создать на этой территории временное правительство. По его мнению, оно должно быть международным.

Ранее он сказал, что считает необходимым объявить всеобщую амнистию. По его словам, без этого нельзя достичь мира на Донбассе.