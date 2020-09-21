Правительство обратилось к главе Международного валютного фонда Кристалине Георгиевой с предложением начать работу миссии в Украине в онлайн-режиме. Продолжение работы с МВФ является одним из приоритетов для украинских властей.

Об этом в понедельник, 21 сентября, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время онлайн-встречи с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером, передает пресс-служба правительства.

— Было направлено письмо на адрес директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой с обращением о начале работы в онлайн-режиме миссии в Украине, — сообщил Денис Шмыгаль.

Напомним, ранее в Международном валютном фонде (МВФ) не смогли назвать дату приезда в Украину миссии для первого пересмотра действующей 18-месячной программы Stand-By.