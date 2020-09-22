Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что отравление российского оппозиционера Алексея Навального Новичком требует мощной международной реакции.

Об этом сообщает Голос Америки.

Глава Альянса призвал РФ провести полное и прозрачное расследование инцидента, назвав его атакой на демократические права.

— Мы жестко осудили атаку Новичком против Алексея Навального. Я призываю Россию провести полное и прозрачное расследование этой ужасной атаки. Это не просто нападение на одного человека, это атака на фундаментальные демократические права, — подчеркнул Йенс Столтенберг.

Кроме того, использование химического оружия является серьезным нарушением международного законодательства, в частности Соглашения о контроле вооружения — Конвенции о химическом оружии, напомнил Йенс Столтенберг.

Ранее российский оппозиционер Алексей Навальный рассказал, как проходит восстановление после отравления.

Отметим, что следы яда из группы «Новичок» нашли на бутылке, из которой Алексей Навальный пил в гостиничном номере.

Напомним, Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа, когда он летел из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали. Он впал в кому.