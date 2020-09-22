Национальное агентство по предупреждению коррупции приглашает 13 человек для дачи объяснений относительно возможных нарушений требований Законов Украины «О предотвращении коррупции» и «О политических партиях в Украине».

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Чтобы выяснить обстоятельства возможных нарушений порядка представления финансовой отчетности, приглашаются такие представители политических партий:

Игорь Смешко ( «Сила и Честь»);

Александр Омельченко ( «Украинская партия« Единство »);

Владимир Тищенко ( «Сила Людей»);

Андрей Толстый ( «Народная оппозиция»);

Наталья Костюченко ( «Дело»);

Валентин Зубов ( «Народно-трудовой союз Украины»);

Юрий Стельмащук ( «Украинский дом»);

Александр Клюс ( «Украинские социал-демократы»);

Антон Котвицкий ( «Социал-демократическая партия»);

Александр Лузан ( «Славянская партия»);

Олег Шаповал ( «Всеукраинская партия «Новая сила»).

Также для дачи объяснений относительно возможных нарушений требований Закона по предотвращению и урегулированию конфликта интересов приглашается народный депутат Украины Александр Герега — с 21 по 24 сентября (повторно).

В связи с установленными признаками декларирования недостоверных сведений приглашается бывший прокурор Генеральной прокуратуры Украины Александр Якубец — с 21 по 23 сентября.

Ранее сообщалось, что НАПК за полгода насчитало более 2 тысяч коррупционеров.