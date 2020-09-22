Национальное агентство по предупреждению коррупции приглашает 13 человек для дачи объяснений относительно возможных нарушений требований Законов Украины «О предотвращении коррупции» и «О политических партиях в Украине».
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
Чтобы выяснить обстоятельства возможных нарушений порядка представления финансовой отчетности, приглашаются такие представители политических партий:
Игорь Смешко ( «Сила и Честь»);
Александр Омельченко ( «Украинская партия« Единство »);
Владимир Тищенко ( «Сила Людей»);
Андрей Толстый ( «Народная оппозиция»);
Наталья Костюченко ( «Дело»);
Валентин Зубов ( «Народно-трудовой союз Украины»);
Юрий Стельмащук ( «Украинский дом»);
Александр Клюс ( «Украинские социал-демократы»);
Антон Котвицкий ( «Социал-демократическая партия»);
Александр Лузан ( «Славянская партия»);
Олег Шаповал ( «Всеукраинская партия «Новая сила»).
Также для дачи объяснений относительно возможных нарушений требований Закона по предотвращению и урегулированию конфликта интересов приглашается народный депутат Украины Александр Герега — с 21 по 24 сентября (повторно).
В связи с установленными признаками декларирования недостоверных сведений приглашается бывший прокурор Генеральной прокуратуры Украины Александр Якубец — с 21 по 23 сентября.
Ранее сообщалось, что НАПК за полгода насчитало более 2 тысяч коррупционеров.
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Национальное агентство по предупреждению коррупции приглашает 13 человек для дачи объяснений относительно возможных нарушений требований Законов Украины «О предотвращении коррупции» и «О политических партиях в Украине».
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
Чтобы выяснить обстоятельства возможных нарушений порядка представления финансовой отчетности, приглашаются такие представители политических партий:
Игорь Смешко ( «Сила и Честь»);
Александр Омельченко ( «Украинская партия« Единство »);
Владимир Тищенко ( «Сила Людей»);
Андрей Толстый ( «Народная оппозиция»);
Наталья Костюченко ( «Дело»);
Валентин Зубов ( «Народно-трудовой союз Украины»);
Юрий Стельмащук ( «Украинский дом»);
Александр Клюс ( «Украинские социал-демократы»);
Антон Котвицкий ( «Социал-демократическая партия»);
Александр Лузан ( «Славянская партия»);
Олег Шаповал ( «Всеукраинская партия «Новая сила»).
Также для дачи объяснений относительно возможных нарушений требований Закона по предотвращению и урегулированию конфликта интересов приглашается народный депутат Украины Александр Герега — с 21 по 24 сентября (повторно).
В связи с установленными признаками декларирования недостоверных сведений приглашается бывший прокурор Генеральной прокуратуры Украины Александр Якубец — с 21 по 23 сентября.
Ранее сообщалось, что НАПК за полгода насчитало более 2 тысяч коррупционеров.