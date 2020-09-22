Государственный долг Украины в 2021 году уменьшится на 3%. Украина будет осуществлять заимствования в следующем году.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко, передает РБК-Украина.

По его словам, в этом году дефицит составляет 300 миллионов гривен.

— Это кризисный год, и нам надо было профинансировать ряд социальных программ, индексации пенсий, фонд COVID-19. У нас есть возможность заимствовать. В следующем году, я считаю, мы можем осуществить заимствования, не создавая давления на нашу макростабильность. Есть уверенность, что в 2021 году удастся сократить государственный долг на 3%, — сказал министр.

Ранее он заявил, что предложения отдельных депутатов Верховной Рады объявить дефолт по внешнему госдолгу Украины являются неприемлемыми для правительства.