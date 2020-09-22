По состоянию на 21 сентября от коронавируса выздоровели 23 миллиона 96 тысяч больных, активными остаются 7,4 миллиона случаев.

Источник: данные сайта Worldometers

Умерли от осложнений заболевания почти 967 тысяч человек.

За последние сутки подтвердили 226 тысяч случаев заражения и зафиксировали 4020 смертей. Четвертая часть летальных случаев за это время пришлась на Индию.

«Лидерами» по числу новых больных остаются Индия, США и Бразилия. Украина сейчас находится на 16 позиции среди стран мира по количеству больных за последние сутки.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки, 20 сентября, подтвердили 2675 случаев коронавируса. Больше всего случаев в Киеве, Харьковской и Львовской областях.