По состоянию на 21 сентября от коронавируса выздоровели 23 миллиона 96 тысяч больных, активными остаются 7,4 миллиона случаев.
Источник: данные сайта Worldometers
Умерли от осложнений заболевания почти 967 тысяч человек.
За последние сутки подтвердили 226 тысяч случаев заражения и зафиксировали 4020 смертей. Четвертая часть летальных случаев за это время пришлась на Индию.
«Лидерами» по числу новых больных остаются Индия, США и Бразилия. Украина сейчас находится на 16 позиции среди стран мира по количеству больных за последние сутки.
Напомним, в Украине за прошедшие сутки, 20 сентября, подтвердили 2675 случаев коронавируса. Больше всего случаев в Киеве, Харьковской и Львовской областях.
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По состоянию на 21 сентября от коронавируса выздоровели 23 миллиона 96 тысяч больных, активными остаются 7,4 миллиона случаев.
Источник: данные сайта Worldometers
Умерли от осложнений заболевания почти 967 тысяч человек.
За последние сутки подтвердили 226 тысяч случаев заражения и зафиксировали 4020 смертей. Четвертая часть летальных случаев за это время пришлась на Индию.
«Лидерами» по числу новых больных остаются Индия, США и Бразилия. Украина сейчас находится на 16 позиции среди стран мира по количеству больных за последние сутки.
Напомним, в Украине за прошедшие сутки, 20 сентября, подтвердили 2675 случаев коронавируса. Больше всего случаев в Киеве, Харьковской и Львовской областях.