Экс-сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден согласился выплатить правительству страны свыше 5 млн долларов. Эти деньги он получил за продажу мемуаров и публичные выступления.

Об этом сообщает CNN.

Американские власти обратились в суд с иском о том, что книга и выступления Сноудена нарушают его договоренности о неразглашении данных, полученных за время работы в американских спецслужбах. Поэтому все доходы от продаж и публикации книги должны принадлежать США.

Сноуден заработал 4,2 млн долларов на продажах книги. Кроме того, получили более 1 млн долларов за 56 выступлений, во время которых якобы тоже сообщал секретую инфомацию.

Адвокат Сноудена подчеркнула, что достигнутое соглашение с правительством не означает немедленного получения властями доступа к деньгам. Сноуден еще планирует обжаловать более ранний судебный вердикт о своей ответственности за разглашение сведений.

Отметим, что Сноуден живет в России с тех пор, как он раскрыл подробности программ слежки, осуществляемых американскими спецслужбами. Власти США не единожды пытались добиться его уголовного преследования за раскрытие государственных секретов.

Напомним, в августе Конгресс США призвал Дональда Трампа отказаться от идеи помилования Сноудена.