Мэр Николаева Александр Сенкевич едет к работникам государственного предприятия «Степовое», которые устроили акцию протеста на дороге по направлению к Варваровскому мосту.

Об этом он рассказал в прямом эфире в соцсетях, пишут НикВести.

Как известно, работники госпредприятия «Степовое» заблокировали проезд транспорта на дороге по направлению к Варваровскому мосту сегодня, 22 сентября.

Городской голова рассказал, что поскольку руководство Николаевской облгосадминистрации на сегодняшний день болеет коронавирусом и находится на самоизоляции, он лично выехал к митингующим.

— Друзья, еду к Варваровскому мосту, который блокируют жители села

Степовое, чтобы пообщаться с ними и прояснить вопрос, который, я думаю, мы сможем решить с народными депутатами Украины. Я сейчас находясь в Корабельном районе , еду к ним, пускай они разблокируют улице до моего приезда, чтобы не блокировать скорые помощи и транспортную систему Николаева. к сожалению, в области сейчас нет руководства, поскольку оно болеет коронавирусом. Покажите им, чтобы они открыли эту дорогу. Я еду к ним, - сказал Александр Сенкевич.

Отметим, что на сегодняшний день глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник, присутствия которого требуют митингующие, болеет коронавирусом и находится в медицинском учреждении на лечении.

Напомним, что 29 августа работники госпредприятия обвинили Владимира Теника в попытке рейдерского захватаи в препятствовании сбора урожая с полей. Спустя несколько дней люди заявили, что экс-директор пригнал свои комбайны и собирается убирать урожай госпредприятия. Работники и новое руководство «Степового» убеждены, что договоры совместного выращивания с «Неомаркет-И» фиктивные, а фирма зарегистрирована на водителя экс-директора.

1 сентября работники ГП «Степовое» на Николаевщине заявили, что экс-директор Владимир Теник приехал на предприятие с частной охраной, чтобы собрать урожай подсолнуха с полей.Жители Степового обвинили Владимира Теника в рейдерстве.