Парламентский комитет по вопросам молодежи и спорта рекомендует Верховной Раде принять за основу законопроект о создании Государственного фонда поддержки медицины, спорта, образования, культуры и науки.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Так, законопроектом №3899 предлагается направить средства, полученные от легализации игорного бизнеса, на социальные цели.

В частности, проект закона предусматривает:

создание Государственного фонда поддержки медицины, спорта, образования, культуры и науки в составе спецфонда госбюджета;

направление отчислений ежегодных лицензионных платежей на деятельность в сфере игорного бизнеса в этот фонд;

направление 50% платежей за лицензии на деятельность по организации и проведению азартных игр в казино и на игровых столах, а также 100% платежей за лицензии на букмекерские пункты в бюджеты местного самоуправления по местонахождению игорного заведения.

— Члены комитета приняли решение рекомендовать Верховной раде принять за основу законопроект №3899 с предложениями комитета, а проект №3899-1 (альтернативный) отправить субъектам законодательной инициативы на доработку, - сказано в сообщении.

Также в Раде предлагают ввести обязательную вакцинацию для украинцев.