Парламентский комитет по вопросам молодежи и спорта рекомендует Верховной Раде принять за основу законопроект о создании Государственного фонда поддержки медицины, спорта, образования, культуры и науки.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Так, законопроектом №3899 предлагается направить средства, полученные от легализации игорного бизнеса, на социальные цели.
В частности, проект закона предусматривает:
— Члены комитета приняли решение рекомендовать Верховной раде принять за основу законопроект №3899 с предложениями комитета, а проект №3899-1 (альтернативный) отправить субъектам законодательной инициативы на доработку, - сказано в сообщении.
Также в Раде предлагают ввести обязательную вакцинацию для украинцев.
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Парламентский комитет по вопросам молодежи и спорта рекомендует Верховной Раде принять за основу законопроект о создании Государственного фонда поддержки медицины, спорта, образования, культуры и науки.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Так, законопроектом №3899 предлагается направить средства, полученные от легализации игорного бизнеса, на социальные цели.
В частности, проект закона предусматривает:
— Члены комитета приняли решение рекомендовать Верховной раде принять за основу законопроект №3899 с предложениями комитета, а проект №3899-1 (альтернативный) отправить субъектам законодательной инициативы на доработку, - сказано в сообщении.
Также в Раде предлагают ввести обязательную вакцинацию для украинцев.