Государство Израиль поддерживает начинания международных доноров по строительству мемориала Холокоста на территории Бабьего Яра в Киеве.

Власти Израиля поддерживают строительство Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр» (МЦХБЯ) и надеются, что вскоре этот проект будет воплощен в жизнь.

Об этом в интервью LB.ua заявил посол Израиля в Украине Джоэл Лион.

– Главой наблюдательного совета данного центра является Натан Щаранский - человек широко известный, и мы полностью доверяем ему в том, что он делает. Да, мы поддерживаем этот проект. Мы видим важность наличия такого образовательного проекта в Бабьем Яру. Очень хорошо, что есть официальный представитель от Украины в Наблюдательном совете. И я надеюсь, что скоро этот проект будет воплощен в жизнь, - отметил он.

По словам дипломата, главная причина отсутствия подобного комплекса в Украине до сегодняшнего дня - излишние конфликты и дискуссии, которые происходят вокруг самого проекта.

Посол также убежден, важно, чтобы в итоге Украина получила не просто Мемориальный комплекс, но ещё и образовательный центр.

– Я вижу реальную причину в том, что вокруг него много конфликтов, дискуссий по поводу того, каким он должен быть, что там должно быть и так далее. Давно пора увековечить память многих тысяч евреев, погибших в Бабьем Яру. Я считаю, что там должен быть образовательный центр, не просто мемориал, но и образовательный центр, - сказал посол.

Напомним, ранее стало известно, что в 2023 году в Киеве не откроют «полноценный международного уровня» Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр», потому что продолжается работа над концепцией центра.