Депутат Николаевского городского совета от фракции «Наш край» Сергей Кантор посоветовал действующему мэру Николаева Александру Сенкевичу отказаться от идеи баллотироваться на второй срок.

Об этом стало известно в понедельник, 21 сентября, на ток-шоу «Битва за город», пишут НикВести.

По словам Сергея Кантора, в 2015 году Александр Сенкевич приходил к нему за советом о том стоит ли ему баллотироваться в мэры Николаева, и получил от него ответ.

— Я сегодня слушал, молчал, я пришел сюда, как депутат городского совета и хотел бы сказать. Когда в преддверии первого тура предыдущих мэрских выборов Александр Федорович ко мне пришел и говорит: «Что делать, надо идти или не надо идти? Вот что ты посоветуешь?». Это было на заводе. Он дома у меня тоже был и мы тюльку ели, и в мундирах (картофель, - прим.) он любит. Это я все знаю, у нас такие отношения. Он как сыночек мне. Я тогда сказал Александру Федоровичу, что работа мэра очень тяжелая и если ты себя видишь хозяйственным руководителем, тогда двигайся вперед. Если ты хочешь ленточки резать, то у нас были до тебя те, кто резал ленточки, — заявил Сергей Кантор.

Депутат Николаевского городского совета от фракции «Наш край» Сергей Кантор

Сергей Кантор считает, что после 5 лет пребывания Александра Сенкевича в должности мэра, ему стоит поставить точку и не идти на второй срок.

— Спустя 5 лет, что я хотел бы сказать. За все 5 лет были хорошие моменты и были совсем жесткие моменты, был импичмент, были успешно принятые бюджеты. Так вот, что хочу сказать, Александр Федорович, сегодня в преддверии нового забега я еще раз повторяю тебе свои рекомендации, ты хорошо подумай, может быть на сегодняшний день нужно не многоточие ставить, а поставить точку. Я тебе как сыну говорю, может быть самое лучшее, что ты сделаешь для этого города — это не пойдешь на второй забег. Лучше езжай в Сингапур. Ты, насколько я помню, после импичмента ездил в Сингапур, может чему-то ты там и научился. Я тебя помню, когда ты только шел во власть, и вот сейчас ты готовишься на второй забег. Я тебе советую как отец, как старший товарищ, самое лучшее, что ты можешь сделать для этого города — это не идти в мэры. Дай возможность другим людям, — сказал Сергей Кантор.

Напомним, ранее Сергей Кантор заявлял о том, что мэр Николаева Александр Сенкевич проигнорировал предложения депутатов по корректировке бюджета Николаева и фактически узурпировал бюджетный процесс накануне местных выборов.