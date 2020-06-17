Депутат Николаевского городского совета от фракции «Наш край» Сергей Кантор заявил о том, что мэр Николаева Александр Сенкевич проигнорировал предложения депутатов по корректировке бюджета Николаева и фактически узурпировал бюджетный процесс накануне местных выборов.

Об этом Сергей Кантор заявил сегодня, 17 июня, во время пленарного заседания сессии Николаевского горсовета, - передает корреспондент НикВести.

Депутат выступил во время обсуждения вопроса о внесении изменений в бюджет Николаева и обвинил мэра в том, что тот несмотря на договоренности с депутатами, проигнорировал их предложения по корректировке проекта решения.

— Прошлая сессия закончилась тем, что было доложено что на бюджетной комиссии были высказаны пожелания, это все было запротоколировано. Вы здесь на сессии по личной просьбе депутатов сказали что вы за выходные все вопросы урегулируете и так далее. Тем не менее, я не принимал участия в заседании бюджетной комиссии - она не собиралась. Я переговорил с тремя главами фракций, они сказали, что никакого согласительного совета не было. Как можно рассматривать сегодня этот вопрос, не урегулировав те вопросы, которые подымались на комиссии?, - сказал Сергей Кантор.

На это городской голова сказал, что бюджет уже «сбалансирован», и для того, чтобы внести в него коррективы, депутаты должны сказать, откуда и куда нужно перенаправить средства.

— Бюджет это такая штука, которая сбалансирована. Мы не можем просто взять и дорисовать деньги. Ваша задача состоит в том, чтобы снять оттуда и направить туда. С такого то кода и распорядители снять и перенести туда… Так всегда было, - сказал Александр Сенкевич.

В свою очередь, Сергей Кантор обвинил мэра Николаева в манипуляциях. Он заявил, что предложенный депутатам проект решения популистический, так как деньги в нем распределены «под выборы» мэру и некоторым депутатам.

— Если бы вы мне говорили это 4 года назад, когда вы только вникали в процесс, тогда бы я понял, что вы этого не знаете. Но сегодня я вам говорю, что это манипуляция. Сегодня вы идете вероломно в эту сторону, используется известный прием, сегодня в бюджете есть депутатские деньги, на которые к след выборам мы хотим быть классными пацанами и девочками перед избирателями. И это видно, Александр Федорович, невооруженным взглядом!, - сказал Сергей Кантор.

Но Александр Сенкевич заявил, что депутат обманывает избирателей, поскольку в бюджете Николаева нет никаких «депутатских» денег.

— Я не заставляю вас учить матчасть… Вы много лет были депутатом горсовета и должны знать, что это можно сделать во время обсуждения. Вы знаете, что комиссия не дала рекомендаций и выводов. Все вопросы, которые, вы считаете, нужно включить, вы можете озвучить. Каждый депутат может поднять руку и зачитать вопросы, которые касаются каких-то интересов города или округов. Что касается вопроса депутатских денег: давайте не обманывать людей. Вы не будете хорошими мальчиками и девочками, потому что округов будет не 54, а 7 или 8. Как может помочь какая-то лавка или козырек депутату избраться на пол-района? Поэтому, о депутатских денег можете не говорить. Более того, в бюджете нет как таковых депутатских денег. Депутаты вносили предложения, некоторые из них распорядители включили в перераспределение. Нельзя говорить «давайте дорисуем и положим туда и туда». Мы должны говорить, откуда снять и куда положить, - сказал Александр Сенкевич.

Ранее сообщалось, что при распределении средств городского бюджета Николаева на 2020 год Департамент финансов не предусмотрел деньги для детской спортивной школы МФК «Николаев».

Также сообщалось, что депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор потребовал от чиновников мэрии отчитаться о необходимости выделения денег на фонтан в детском городке «Сказка», так как сомневается в хорошем состоянии самого корабля.

Также Сергей Кантор считает, что депутаты действующего созыва должны дофинансировать и завершить те проекты, работы по которым можно выполнить в этом году, а после «с честью передать вахту следующему созыву».