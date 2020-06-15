При распределении средств городского бюджета Николаева на 2020 год Департамент финансов не предусмотрел деньги для детской спортивной школы МФК «Николаев».

Об этом стало известно 12 июня в ходе заседания бюджетной комиссии Николаевского городского совета.

Директор Департамента финансов Вера Святелик заявила, что предложений от главного распорядителя бюджетных средств по выделению финансирования МФК «Николаев» не поступало.

Это заявление возмутило депутата Сергея Кантора, который сказал, что лично занимался подготовкой документов и ему обещали направить их в Департамент финансов. В частности, сама Вера Святелик подтвердила, что неоднократно общалась с Сергеем Кантором и брала вопрос финансирования школы себе «на карандаш».

— Я требую, чтобы финансировалась детская юношеская школа МФК «Николаев», которая вчера была «Зарей» (спорткомплекс,— прим.). Сегодня, с апреля месяца, тренеров вообще уволили с «Зари». Сегодня эти люди финансируются мною лично в клубе и заводом «Экватор». Я не всесилен. Понимаете, 12 тренеров!? Каждый день! Это 340 детей! В основном, Ингульский район. Почему мы закрываем глаза? В эти выходные мэр мне подписал разрешение для того, чтобы мы имели возможность заниматься на том, что я лично сам, вместе с вами построил — на стадионе. Мне не дали тренироваться ни на новом футбольном поле, ни на поле, которое за котельной, ни за табло. Мне не дали этого! Мэр мне подписал разрешение, потому что сегодня договор займа не действует, аренда только…, — настоял Сергей Кантор.

Он также возмутился, что из-за бюрократических проволочек спортсмены школы не могут пользоваться коммунальным имуществом.

— На сегодняшний день все, что построено, все, что коммунальное — сегодня в воздухе. Оно есть, но пользоваться им нельзя. Ну, почему мы сюда ходим? Почему я сюда хожу? — возмутился Сергей Кантор.

На требования депутата учесть финансирование МФК «Николаев» при корректировке бюджета был озвучен ответ, что все предложения уже сформированы и «сбалансированы».

— Уже сбалансирован проект решения. Все предложения распорядителей бюджетных средств уже сбалансированы и предоставлены, — сказала Вера Святелик.

Напомним, Николаевский городской совет на сессии, которая прошла 12 июня, не рассмотрел проект решения о внесении изменений в бюджет города. После провального голосования за правки в программу мэр Николаева Александр Сенкевич предложил объявить перерыв в заседании и продолжить его на этой неделе.