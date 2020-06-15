Депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор считает, что депутаты действующего созыва должны дофинансировать и завершить те проекты, работы по которым можно выполнить в этом году, а после «с честью передать вахту следующему созыву».

Об этом он рассказал в комментарии НикВести 12 июня.

Депутат считает, что Николаевский городской совет сейчас должен максимально консолидироваться, мобилизировать ресурсы, определить для себя первостепенные проекты, реализовать которые еще можно в этом году, чтобы показать результат своей деятельности перед горожанами, вместо того, чтобы продолжать «размазывать» бюджет.

— Все, что сейчас делается — это делается неправильно. Допустим, мы бежим дистанцию в 42 километра 195 метров — мы поделили это на годы созыва, пробежали 42 километра и сейчас нам надо пробежать 195 метров. Естественно, даже когда мы смотрим соревнования, 195 метров после 42 километров — они ускоряются. Так и тут. Сначала надо мобилизоваться в голове. Нужно было к этому подойти несколько классически, можно сказать, или более осмысленно — оглянуться на то, что сделано, посмотреть на то, что можно еще сделать за эти 195 метров. Уже сегодня, когда мы последние-последние деньги неиспользованные в прошлом году, какие-то ресурсы, которые мы получаем дополнительно по первому полугодию — сказать, что вот это мы уже сделали, вот это мы уже не сможем, но вот это мы еще сможем. Вот то, что мы сможем, мы должны дофинансировать, все вместе, взявшись за руки, это закончить и с честью передать свою вахту следующему созыву, который в этом году уже должен появиться в этом зале, - сказал Сергей Кантор.

Напомним, глава фракции «Оппозиционный блок» в Николаевском городском совете Игорь Дятлов заявил, что за 5 лет работы депутаты действующего созыва упустили возможности, благодаря которым могли бы реализовать ряд проектов для улучшения жизни в городе.