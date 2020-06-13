Глава фракции «Оппозиционный блок» в Николаевском городском совете Игорь Дятлов заявил, что за 5 лет работы депутаты действующего созыва упустили ряд возможностей, благодаря которым могли бы реализовать ряд проектов для улучшения жизни в городе.

Об этом он сказал в интервью НикВести.

По его мнению, в Николаеве существовало много ресурсов, с помощью которых в течение данного времени депутаты городского совета могли бы реализовать масштабные проекты и улучшить жизнь николаевцев, однако время их работы стало временем упущенных возможностей.

– Для этого созыва эти 5 лет – это время упущенных возможностей. Потому что было достаточно большое количество средств в городском бюджете, если не брать политическую составляющую, связанную с правлением Порошенко, потом Зеленского, в городе было много возможностей, которые можно было бы реализовать, - заявил Игорь Дятлов.

Он подчеркнул, что это также связано с нежеланием ряда депутатов совместно решать глобальные проблемы, напомнив о тысячи земельных вопросов, «зависших» в городском совет за последние годы.

– Но как говорить, что это не созыв упущенных возможностей, если сегодня было два заседания глав фракций, и мне приходилось с коллегами из других фракций убеждать таких ж коллег внести в земельную сессию, которая идет с сентября месяца, все земельные вопросы, чего ждут предприниматели. Посчитали, что таких готовых вопросов больше 1000, - сказал депутат.

Напомним, ранее Игорь Дятлов обвинил чиновников мэрии Николаева в неправильном подходе к бюджетному процессу в городе. По его мнению, подчиненные мэра Александра Сенкевича думают только о том, куда бы потратить деньги бюджета, а не о развитии Николаева.