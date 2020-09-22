Украина занимает второе место по показателю темпов роста экспорта голубики среди 20-ти крупнейших мировых поставщиков ягоды.

Об этом сказал экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак, пишет «Экономическая правда».

— Украине пока далеко до мировых лидеров по объему и стоимости экспорта голубики, таких как Перу, Чили, Испания, США и Марокко, однако она активно наращивает объемы экспорта в стоимостном измерении, что позволило стране попасть в ТОП-20 уже в 2019 году, - говорит Андрей Ярмак.

Он отметил, что за последние 5 лет средний темп прироста поставок голубики из Украины, по данным официальной статистики, составлял 26,5% в год.

— При этом реальные темпы роста могли быть выше, учитывая определенные поставки голубики под экспортным кодом лесной черники. По темпам роста Украина уступает только Перу, которая наращивала экспорт невероятными темпами - на 38,9% за год. В ТОП-20 сопоставимые с Украиной показатели были только у Португалии, которая показала 25,3% среднего прироста экспорта за год. Сравнительно быстро также растет экспорт у Сербии (21,4% в год), ЮАР (21,1% в год) и Румынии (19% в год), - резюмирует Андрей Ярмак.

Напомним, что Украина и Европейский союз создали арбитражную комиссию для рассмотрения спора вокруг моратория на экспорт необработанной украинской древесины.