Народные депутаты «Голоса» подготовили обращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой уволить первого заместителя главы делегации в ТКГ Витольда Фокина.

Об этом сообщается на Facebook-странице нардепа «Голоса» Романа Лозинского.

– Фокину пора «на выход!» Мы с депутатами «Голоса» инициируем выход Фокина с ТКГ! Витольд Фокин уже давно не боится называть боевиков так называемых Д/ЛНР «повстанцами», выступает за всеобщую амнистию, за особый статус не только ОРДЛО - но и всего Донбасса, а также за создание «международного временного правительства» на суверенной территории Украины. Готовим запрос к президенту Украины с требованием уволить Витольда Фокина с должности первого заместителя председателя делегации Украины в Трехсторонний контактной группе, - написал нардеп.

Нардеп считает, что заявления Фокина демонстрируют его полное непонимание детерминизма российско-украинской войны и «откровенный дрейф в сторону России».

Также Лозинский написал, что Фокин находится под влиянием московской пропаганды и напомнил его слова 2017 года. Тогда Фокин заявлял, что «Россию надо понять - у нее там флот», ведь она «потеряла бы Крым навечно», ибо «пришли бы сюда американцы».

Парламентарий считает, что Рада должна реагировать на заявления представителей украинской делегации в ТКГ, которые ставят под сомнение принципиальные для Украины моменты.

Лозинский призвал коллег из всех фракций подписаться под запросом к Зеленскому и дать оценку высказываниям Фокина.

Напомним, первый замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Витольд Фокин для проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей предлагает создать на этой территории временное правительство. По его мнению, оно должно быть международным.