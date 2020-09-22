Немецкие юристы утверждают, что у страны нет оснований для начала расследования отравления российского оппозиционера Алексея Навального, несмотря на доказательства, которые получило немецкое правительство.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

После того как стало известно об отравлении Навального, юристов попросили уточнить, может ли Германия вообще проводить расследования в отношении виновных.

– Но они заявили: поскольку это не военное преступление, Германия не может и не должна становиться мировым полицейским и ссылаться на так называемую универсальную юрисдикцию по международному уголовному кодексу, - отмечает издание.

Юристы отметили необходимость территориальной сопряженности преступления с Германией, а такая связь отсутствует, поскольку отравление произошло в России. В этом главное отличие инцидентов с отравлением Навального и Скрипалей – в случае последних, преступление произошло на британской территории.

Федеральное министерство юстиции и земельный суд Берлина также выразили свое мнение: если бы Навальный умер в Германии, то расследование было бы возможным. Более того, немецкая судебная система могла бы вмешаться, даже если бы состояние российского оппозиционера существенно ухудшилось.

Немецкие юристы утверждают, что у страны нет оснований для начала расследования отравления российского оппозиционера Алексея Навального, несмотря на доказательства, которые получило немецкое правительство.

Ранее российский оппозиционер Алексей Навальный рассказал, как проходит восстановление после отравления.

Отметим, что следы яда из группы «Новичок» нашли на бутылке, из которой Алексей Навальный пил в гостиничном номере.

Напомним, Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа, когда он летел из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали. Он впал в кому.