Министр здравоохранения Украины Максим Степанов не намерен уходить в отставку, если будет избран на местных выборах в Одесский областной совет. Он также подчеркнул, что не готовит себе «запасной аэродром».

Об этом он заявил в интервью lb.ua.

По его словам, в случае избрания в Одесский облсовет, он не покинет должность министра ради работы депутата. В то же время он не исключает возможного совмещения должностей.

– … депутат областного совета - это не та должность, которую нельзя совмещать с другой… Ну, посмотрим, как будет. У меня нет мыслей переходить на другую работу, - заявил Степанов и добавил, что не готовит себе «запасной аэродром».

Напомним, народный депутат от «Голоса» Соломия Бобровская заявляет, что партия «Слуга народа» подала министра здравоохранения Максима Степанова первым номером в списке на выборы в Одесский областной совет.