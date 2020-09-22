Беларусь не отвечала на ноту из-за обыска автомобиля посла Украины в Минске Игоря Кизима. Украина оставляет за собой право в связи с этим инцидентом действовать на основе взаимности.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины в ответ на запрос Радио Свобода.

– После инцидента вокруг обыска автомобиля посла Украины в Республике Беларусь украинская сторона направила ноту в МИД Беларуси с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников, на которую пока ответа не получено. Украина оставляет за собой право в связи с этим инцидентом действовать на основе взаимности, - отметили в МИД.

Напомним, 11 сентября посол Украины направил в Министерство иностранных дел Беларуси ноту в связи с нарушением Венской конвенции.