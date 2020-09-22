Сопредседатель фракции «Евросолидарность» в Верховной Раде Ирина Геращенко заявила, что Трехсторонняя контактная группа работает по четким директивами президента Украины, и если действующий глава государства Владимир Зеленский не уволит замглавы украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина за его высказывания по Донбассу, значит, он разделяет такую риторику.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

— В очередной раз общество перевозбуждено обсуждает очередные нелепые заявления Фокина, который додумался уже сказать как представитель украинской переговорной стороны в Трехсторонний контактной группе о том, что Украина напала на Украину из-за украинского языка. В это время, когда общество справедливо критикует эти нелепые заявления, украинская власть, которая стоит за этими заявлениями, еще раз демонстрирует, что она не имеет никакой стратегии и тактики освобождения оккупированных территорий Донбасса, — сказала Ирина Геращенко.

По мнению нардепа, совсем исчезла из повестки дня риторика о том, что должна сделать Российская Федерация, но все время обсуждается, что должна сделать Украина.

— Это Российская Федерация не выполняет Минские соглашения. Она не выполняет ключевой блок по вопросам безопасности, она не выполняет договоренности саммита в Нормандском формате в декабре прошлого года, о допуске международных гуманитарных миссий, в том числе и комитета Красного креста к оккупированным территориям. Россия не освободила всех заложников, — подчеркнула она.

Ирина Геращенко отметила, что в связи с этим «Евросолидарность» еще раз обращается к власти с призывом озвучить стратегию и тактику освобождения оккупированного Донбасса.

— Первое: вернитесь к дорожной карте, которая была согласована в рамках консультаций Нормандского формата на уровне советников президентов и канцлера... Второе: это ненормально, что сегодня министерство иностранных дел и парламент вообще исключены из политического процесса, из того, что происходит в Минске... Третье: абсолютно ненормально, когда украинская сторона ежедневно набирает на себя все новые и новые обязательства по Минским соглашениям. Уже подписали формулу Штайнмайера, которой обязывают на бессрочной основе принять особенности местного самоуправления на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Хотя мы принимали этот закон только на три года, — заявила она.

Также нардеп добавила, что от Зеленского ожидают, что на юбилейной сессии Генеральной ассамблеи ООН в своей речи он «вспомнит о требовании к миру направить миротворческую миссию на оккупированные территории Донбасса».