Президент Украины Владимир Зеленский предложил заложить в государственный бюджет деньги на биологическую лабораторию по разработке вакцин. По его словам, там должны работать лучшие отечественные ученые.

Об этом глава государства сказал на совещании с представителями правительства по вопросам противодействия пандемии коронавируса, передает пресс-служба Офиса президента.

— В бюджете должны быть заложены деньги на создание современной биологической лаборатории в Украине, где будут работать над разработкой вакцин лучшие отечественные ученые, — сказал президент.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине хотят восстановить отечественное производство вакцин.