Президент Украины Владимир Зеленский предложил заложить в государственный бюджет деньги на биологическую лабораторию по разработке вакцин. По его словам, там должны работать лучшие отечественные ученые.
Об этом глава государства сказал на совещании с представителями правительства по вопросам противодействия пандемии коронавируса, передает пресс-служба Офиса президента.
— В бюджете должны быть заложены деньги на создание современной биологической лаборатории в Украине, где будут работать над разработкой вакцин лучшие отечественные ученые, — сказал президент.
Ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине хотят восстановить отечественное производство вакцин.
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Президент Украины Владимир Зеленский предложил заложить в государственный бюджет деньги на биологическую лабораторию по разработке вакцин. По его словам, там должны работать лучшие отечественные ученые.
Об этом глава государства сказал на совещании с представителями правительства по вопросам противодействия пандемии коронавируса, передает пресс-служба Офиса президента.
— В бюджете должны быть заложены деньги на создание современной биологической лаборатории в Украине, где будут работать над разработкой вакцин лучшие отечественные ученые, — сказал президент.
Ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине хотят восстановить отечественное производство вакцин.