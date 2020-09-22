Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 406/2020 «О неотложных мерах по стабилизации ситуации в энергетической сфере и дальнейшего развития ядерной энергетики».

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Согласно документу, Кабинет Министров в двухмесячный срок внести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты о размещении, проектировании и строительстве энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой атомной электростанции, а также о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования механизма использования средств финансового резерва для снятия с эксплуатации атомных блоков.

Кроме того, правительство должно разработать долгосрочную программу развития атомной энергетики в рамках реализации Энергетической стратегии Украины на период до 2035 года «Безопасность, энергоэффективность, конкурентоспособность».

Также Кабмин должен обеспечить совершенствование управления государственным предприятием «Энергоатом», в частности ускорить подготовку и проведение его корпоратизации и проработать вопрос о передаче функций по управлению этим предприятием Кабинету Министров.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина не может себе позволить иметь самую дорогую в Европе зеленую энергию.