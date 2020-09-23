Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ситуация в Беларуси может привести к новому разлому на Европейском континенте. Он призвал избегать любого иностранного вмешательства в ситуацию в Беларуси.

Об этом Эммануэль Макрон заявил выступая на 75-й сессии Генаассамблеи ООН, которая транслировалась на сайте организации.

— В случае с Беларусью есть риск образования разлома на Европейском континенте. Необходим национальный политический диалог, и любое внешнее вмешательство недопустимо, — заявил Эммануэль Макрон.

Кроме того, Эммануэль Макрон выразил поддержку белорусскому народу.

— Мужество белорусского народа вызывает всеобщее восхищение. Его чаяния нужно уважать, и мы их поддерживаем всеми силами, — отметил Эммануэль Макрон.

Эммануэль Макрон подчеркнул, что не видит другого пути для преодоления кризиса в Беларуси, как диалог при посредничестве ОБСЕ.

Ранее Глава Госдепартамента Майк Помпео заявил, что власти Беларуси должны освободить задержанного на акциях протеста гражданина США Виталия Черышикова.