Комитет по иностранным делам Сената США поддержал кандидатуру Кита Дейтона и рекомендовал верхней палате Конгресса утвердить его в должности посла США в Украине.

Заседание комитета состоялось во вторник, сообщает Укринформ.

— Я рад, что Комитет одобрил пятнадцать кандидатов (на разные должности) сегодня утром. Мне особо приятно отправить номинации для утверждения кандидатов на должности послов Японии и Украины на голосование Сената в полном составе, — отметил после заседания председатель Комитета Джим Риш.

Он подчеркнул, что должности послов в этих двух странах «играют жизненно важную роль в формировании внешней политики США», выразив уверенность, что кандидатура Кита Дейтона «вскоре будет утверждена» верхней палатой Конгресса США.

Напомним, впервые о том, что Кит Дейтон может стать новым послом США в Украине, заговорили в декабре прошлого года.