Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень призывает сохранить комплексное ВНО по украинскому языку и литературе для всех.

Об этом он сообщает на своей официальной странице в Facebook.

– Мы подготовили открытое обращение к премьер-министру Украины Дениса Шмыгалю, ведь, как и вы, считаем, что изъятие украинской литературы как обязательного учебного компонента из тестовых испытаний абитуриентов - это одна из самых больших угроз как по образовательной реформе, так и в общем в государственной гуманитарной политике, поэтому такие эксперименты нам не нужны, - говорится в сообщении.

При этом Тарас Креминь предлагает разработать тестовые задания нескольких уровней сложности по украинской литературе для поступающих в зависимости от того, на какие специальности они будут поступать: гуманитарные или технические.

Обращение к премьер-министру Украины уже поддержали ВУЗы, академики, профессора, ученые, шевченковские лауреаты, поэты, писатели и украинские музыканты.

Как стало известно ранее в 2021 году выпускники смогут сдать два вида внешнего независимого оценивания по украинскому языку: по украинскому языку и по украинскому языку и литературе.