Российский оппозиционер Алексей Навальный, который восстанавливается в Германии после отравления ядом, заявил, что в первую очередь после выписки из больницы займется реабилитацией.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

— Планы пока простые: физиотерапевт каждый день. Возможно, реабилитационный центр. Стоять на одной ноге. Полностью вернуть контроль над пальцами. Держать баланс. Забавно, я мечтал научиться ездить на вейк-борде за катером по волне и научился этим летом. А теперь учусь стоять на одной ноге. Всякие смешные штуки обнаружились. Например, я не могу кидать мяч левой рукой. Даже поймать могу, а кинуть — нет. Мозг просто не хочет делать это движение. Или писать от руки. До последнего времени не получалось в строчку. Все время в столбик начинал. Реабилитация, в общем, - написал он.

По его словам, после 24 дней в больнице его впервые подвели к зеркалу и в отражении его ждал «персонаж фильма «Властелин колец».

Алексей Навальный добавил, что ужасно расстроился и подумал, что его никогда не выпишут. Но после 32 дней в госпитале врачи решили, что дальнейшее восстановление требует не стационарного лечения.

Россиянин написал, что сильно похудел и сейчас «ковыляет по парку в штанах на три размера больше». Первым делом, по его словам, он попросил отвезти его куда-нибудь, где есть деревья.

Также Алексей Навальный поделился, что ему читали комментарии из соцсетей и по рекомендации нейропсихолога, чтобы восстановить работу мозга, ему нужно больше читать, писать в соцсети и играть в видеоигры.

Как известно, Алексея Навального вчера, 22 сентября, выписали из немецкой клиники «Шарите». Там он провел 32 дня.

Напомним, Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа, когда он летел из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали. Он впал в кому.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сразу заявила об отравлении политика и предположила, что ему могли что-то подмешать в чай, который он пил в аэропорту перед вылетом. Российские врачи не подтверждали версии об отравлении.

Утром 21 августа по Омску, где в больнице в коме находился Навальный, прилетел самолет немецкой некоммерческой организации Cinema for Peace Foundation с врачами на борту. Она накануне согласилась организовать перевозку политика в немецкую больницу.

К вечеру 21 августа после консультации с немецкими врачами российские врачи разрешили транспортировку Алексея Навального самолетом из Омска в Берлин.

Берлинская клиника «Шарите», где на лечении находится российский оппозиционер Алексей Навальный, заявила, что политика отравили.

Министерство внутренних дел Российской Федерации начало проверку после госпитализации российского оппозиционера Алексея Навального. Следователи уже успели отследить его маршрут, изъяли записи камер видеонаблюдения и вероятные вещдоки.

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал информацию об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального фальсификацией.

Ранее Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что в инциденте с отравлением оппозиционера Алексея Навального нет никакого криминала.

4 сентября стало изветсно, что следы боевого вещества «Новичок» нашли не только в организме отравленного Алексея Навального, но и на его вещах, в частности, в бутылке с водой. Однако нет подтверждений тому, что яд попал в организм политика именно с этой водой.

Позже, 10 сентября российский политик Алексей Навальный полностью пришел в себя после того, как его вывели из медицинской комы в берлинской клинике «Шарите».

14 сентября лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравление российского оппозиционера Алексея Навального нервным агентом из группы «Новичок». Спустя день, 15 сентября Алексей Навальный опубликовал первый пост после своего отравления.

Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский осуждает покушение на российского оппозиционера Алексея Навального, и отмечает, что Украина и мир ожидает узнать подробнее, что же собственно произошло.

При этом, российский оппозиционер Алексей Навальный потребовал, чтобы ему вернули одежду, в которой он попал в больницу в российском Омске.