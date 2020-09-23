Польша присоединилась к странам, которые не признают легитимность Александра Лукашенко на посту президента Беларуси. Сегодня в Минске прошла инаугурация Лукашенко.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Польши.

— Президент, избранный на недемократических выборах, не может считаться легитимным, независимо от того, была ли присяга дана тайно или официально, - говорится в сообщении.

Напомним, 23 сентября Александр Лукашенко тайно провел церемонию инаугурации.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал фарсом тайную инаугурацию Александра Лукашенко в Беларуси.