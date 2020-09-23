Состояние Владимира Балуха, который находится в Киевской городской клинической больнице скорой помощи после избиения, стабилизировалось, и врачи говорят о положительной динамике.

Об этом сообщила Марина Порошенко, которая посетила Владимира Балуха и пообщалась с медиками, передает пресс-служба партии «Европейская солидарность».

— Сегодня я сюда приехала, чтобы посетить члена нашей команды Владимира Балуха и узнать о состоянии его здоровья. Это — крымчанин, большой патриот Украины. Человек, который не побоялся в свое время поднять украинский флаг уже в оккупированном Крыму, за что он получил очень серьезные издевательства со стороны российских оккупантов, — напомнила Марина Порошенко.

Она рассказала, что по словам врачей, его состояние стабилизировалось и имеет положительную динамику.

— Врачи сегодня нам сказали, что состояние его здоровья уже стабильное и имеет определенную положительную динамику. Это очень нас вдохновляет на будущие положительные планы. Но, безусловно, Владимира ждет еще впереди очень долгий путь реабилитации и восстановления. И мы будем делать все необходимое для того, чтоб он как можно быстрее поправился. Я уверена, что Владимир Балух сделает еще очень много полезных дел для Украины, — отметила Марина Порошенко.

Напомним, 3 года назад украинского активиста Владимира Балуха в оккупированном Крыму приговорили к 3 годам 7 месяцам колонии. Его обвинили в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ, которые якобы были найдены на чердаке его дома.

Год назад Украина и Россия обменялись пленными — в списке был и Балух. Освобожденных узников Кремля после прилета в Украину доставили в больницу «Феофания».

Ночью, 8 сентября на бывшего полизаключенного напали, после чего его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. После избиения у экс-политзаключенного Владимира Балуха пропали его мобильный телефон и банковская карточка.

В четверг, 10 сентября под МВД прошла протестная акция с требованием наказать виновного в нападении на украинского активиста.

18 сентября сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападении на бывшего узника Кремля Владимира Балуха.