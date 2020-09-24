Президент Украины Владимир Зеленский представил в ООН концепцию Международной Крымской платформы и предложил международным партнерам присоединиться к этой инициативе, чтобы объединить усилия для деоккупации Крыма.

С соответствующим заявлением он выступил в среду в видеообращении перед участниками 75-й сессии Генассамблеи ООН, передает Укринформ.

— Хочу пригласить наших друзей к участию в создании Международной Крымской платформы с целью совместных действий для защиты прав крымчан и деоккупации полуострова, — заявил Владимир Зеленский.

Он также призвал поддержать обновленную резолюцию «Ситуация с правами человека в автономной республике Крым и городе Севастополе, Украина», которая будет вынесена на рассмотрение Генеральной Ассамблеи до конца этого года.

Как подчеркнул глава государства, вопрос Крыма и Донбасса не должен стать «привычными элементами международного пейзажа, где только доклады, тематические встречи и протокольные заявления к годовщине оккупации будут считаться достаточной формой международной реакции». Напротив, по его словам, «пока рана в центре Европы кровоточит, боль будет чувствовать весь мир, и единственным рецептом эффективного лечения является лишь деоккупация Крыма и Донбасса».

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский встретился сегодня с послами государств «Большой семерки» (G7) и Европейского союза