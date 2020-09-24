Мирная передача власти в США под вопросом. Дональд Трамп отказался гарантировать мир с кандидатом от Демократической партии Джо Байденом в случае проигрыша на выборах 3 ноября.

Об этом сообщает CNBC.

— Посмотрим, что будет. Вы знаете, я был очень сильно недоволен процессом голосования, это катастрофа, — отметил Дональд Трамп.

Так действующий президент США ответил на вопрос о голосовании по почте. Трамп ранее не раз выражал мнение о том, что итоги выборов в таком случае будут сфальсифицированы

— Откажитесь от голосования, и все будет очень мирно.. .Передачи, честно говоря, не будет, будет продолжение, — заявил Дональд Трамп.

Напомним, ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что если Дональд Трамп проиграет выборы и не захочет признавать результаты, то из Белого дома его выведут военные.