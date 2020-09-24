Представитель Президента в АР Крым Антон Кориневич прокомментировал обвинения со стороны России о нарушении Украиной международного права из-за «перекрытия Днепра». Он подчеркнул, что Украина перекрывала не русло Днепра, а канал в оккупированный Крым.

Об этом Антон Кориневич написал в Facebook.

— Представители оккупационной администрации РФ в Крыму продолжают говорить о вопросах водоснабжения. Звучат разные заявления и комментарии по поводу того, что кто-то не имеет права «перекрывать» Днепр и "лишать доступа к воде с него, — написал Антон Кориневич.

Он отметил, что река Днепр свободно течет по территории Украины, Беларуси и России, водой из нее свободно пользуются люди тех территорий, через которые она протекает.

— Река Днепр не течет по территории Крыма. Украина перекрыла НЕ русло реки Днепр, а перекрыла искусственное технологическое сооружение (канал), которое находится на территории Украины, под юрисдикцией Украины и финансируется из государственного бюджета Украины. На это Украина имеет полное право. Никакое другое государство не имеет права распоряжаться каналом, это украинская сооружение и только Украина может определять, каким образом его использовать, — резюмировал он.

Ранее кремлевский куратор захваченного Россией Крыма Сергей Аксенов заявил, что необходимовозбудить уголовные дела в отношении людей, которые распорядились перекрыть Северо-Крымский канал.

В представительстве Президента Украины в Автономной Республике Крым считают, что обеспечивать Крым водой по международному законодательству должна оккупационная власть.

Как известно, в мае Украина прекратила поставку воды в Крым. Северо-Крымский канал в настоящее время функционирует для потребителей Херсонской области, а Крым так и не хочет платить за поставленную еще в 2013 году днепровскую воду.

Напомним, с 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах аннексированного Крыма из-за засухи и обмеления водоемов начался третий этап ограничений подачи воды.

Также напомним, что глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что если Крым столкнется с гуманитарной катастрофой, Украина может возобновить поставки воды на полуостров, но речь идет именно о потребностях населения.

Сообщалось, что в аннексированном Крыму российские трубопроводные войска перекрыли земляной плотиной реку Биюк-Карасу ниже Белогорского водохранилища.