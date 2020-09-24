Министерство финансов США ввело санкции против нескольких россиян и российских компаний из сети связанного с Кремлем российского бизнесмена Евгения Пригожина.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина США.

Отмечается, что Пригожин является лидером и финансистом агентства интернет-исследований, российской фермы троллей, впервые попавшей под американские санкции в 2018 году.

Пригожин также считается менеджером и финансистом русской частной военной компании «Вагнер», которая проводит или проводила опасные и дестабилизирующие операции в зарубежных странах, в том числе и в Украине.

«У Евгения Пригожина международная сеть сторонников для распространения его пагубного политического и экономического влияния по всему миру. Соединенные Штаты будут продолжать нацеливаться на способность Пригожина проводить операции по всему миру», - сказал министр финансов США Стивен Мнучин.

Под новые санкции США попали восемь физических и семь юридических лиц, причастных к деятельности Пригожина в Центральноафриканской республике, содействию деятельности ФСБ или участию в деятельности по уклонению от санкций.

Отметим, что США активно призывают Россию уйти из Крыма и Донбасса и освободить заключенных украинцев.