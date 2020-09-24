Лоукостер Ryanair отменил плату за изменение билета за всеми новыми бронированиями, которые будут сделаны в октябре и ноябре 2020 года.

Об этом сообщает avianews.com.

Отмечается, что если пассажир не сможет вылететь из-за запрета властей или захочет изменить билет по другим причинам, он может сделать это бесплатно при условии, что новый рес выполняется не позднее 21 марта 2021 года.

– Также запрос на изменение билета авиакомпания должна получить не менее чем за 7 дней до первоначального времени вылета. В противном случае Ryanair будет использовать стандартные правила, которые предусматривают штраф от 35 до 95 евро за каждый перелет. Временный отказ от взыскания штрафа со стороны Ryanair не освобождает пассажира от возможной доплаты разницы тарифов, когда новый билет стоит дороже старого, - говорится в сообщении.

Новая политика авиаперевозчика касается только случаев добровольного изменения бронирования. Если авиакомпания изменит расписание или отменит рейс, пассажир получает право на полный возврат уплаченных средств или бесплатное перебронирование без оплаты разницы тарифов.

Напомним, Ryanair анонсировал увеличение в 3,5 раза частоты полетов из Киева в Берлин с 27 октября 2020 года из-за значительного спроса.