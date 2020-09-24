В Израиле с 25 сентября вводится полный карантин на две недели. Жесткий «локдаун» вводится для борьбы со второй волной коронавируса.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает Deutsche Welle.

После завершения жесткого «локдауна» карантин будет продлен еще на две недели. Однако в израильском правительстве не исключают и продление жестких ограничений.

– Чтобы спасти жизни израильтян, мы должны объявить полный карантин на две недели, который начнется в ближайшую пятницу и продлится до конца праздника Симхат Тора. После этого будут еще две недели карантина, надеюсь, не очень строгого, но говорю заранее: все зависит от показателей заболеваемости, - сказал Нетаньяху.

При этом детали жесткого карантина премьер не сообщил. Окончательные ограничительные меры должны быть утверждены правительством Израиля в четверг, 24 сентября.

Напомним, 18 сентября в Израиле ввели жесткий карантин. Эти меры являются самыми масштабными в стране с момента первого карантина.