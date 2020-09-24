Слова Трампа цитирует CNN.

— Что ж, посмотрим, что произойдет. Вы знаете, я был сильно недоволен (голосованием по почте, - прим.), это катастрофа, — заявил Дональд Трамп.

Он также выразил уверенность, что «передачи власти не будет, будет продолжение».

Напомним, Джо Байден одержит победу на выборах президента США с вероятностью в 91% (9 шансов из 10), тогда как нынешний американский лидер Дональд Трамп имеет лишь 8% шансов быть переизбранным (1 из 10).