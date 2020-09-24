Во вторник, 22 сентября, в Анкаре (Турция) прошел ряд встреч и переговоров между николаевским ГП «Зоря»-«Машпроект» и руководителями нескольких министерств Турецкой Республики.

Визит был посвящен украино-турецкому сотрудничеству и возможности участия предприятия в совместных проектах с иностранными партнерами, сообщает пресс-служба партии «Слуга народа».

В частности, в ходе визита, в котором в составе украинской делегации принял участие глава фракции «Слуга Народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия, состоялись встречи с Министром энергетики и природных ресурсов Турции Фатихом Донмезом и Министром промышленности и технологий Турции Мустафой Варанком.

При этом, встречи проходили при участии и содействии Посла Украины в Турецкой Республике Андрея Сибиги.

Главной целью переговоров стало определение перспективных направлений для партнерства и наращивание объемов взаимодействия в конкретных совместных проектах.

Делегация ГП «Зоря»-«Машпроект» презентовала турецкой стороне возможности предприятия и опыт в реализации проектов по разработке и производству корабельных энергетических установок, приводов газоперекачивающих агрегатов для магистральных газопроводов, а также установок для генерации электроэнергии.

В ходе встречи обсуждалось участие ГП «Зоря»-«Машпроект» в ряде как национальных турецких проектов, так и зарубежных.

— Мы не только определили перспективные направления сотрудничества, а уже работаем над детальной «дорожной картой». В ближайшее время должны получить результат в виде новых заказов и контрактов. Безусловно, ГП «Заря»-«Машпроект» заинтересовано в сотрудничестве с Турецкой Республикой, поэтому нас очень радует готовность к взаимодействию и поддержка со стороны высшего руководства страны-стратегического партнера, - сказал генеральный директор ГП «Зоря»-«Машпроект» Денис Гордиенко.

Он также выразил благодарность украинском дипломатам и руководителю депутатской фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давиду Арахамии за всестороннее содействие и активное продвижение интересов предприятия на мировых рынках.

— Впечатляет проактивная позиция в развитии экономических отношений и помощь со стороны господина Посла Андрея Сибиги и украинской дипломатической службы. Отдельно хочу поблагодарить депутата Верховной Рады, главу крупнейшей парламентской фракции нашего парламента Давида Арахамию, который нашел время для совместного визита и обеспечил политическую поддержку. Уровень встреч на самом деле беспрецедентный для нашего предприятия, - отмечает Денис Гордиенко.

Отмечается, что ГП «Зоря»-«Машпроект» еще не имело продуктивных партнерских отношений с турецкой стороной и не выполняло каких-либо поставок по заказу турецкой стороны, поэтому, любой будущий проект станет первым в истории деятельности украинского производителя газотурбинного оборудования.

Напомним, что в воскресенье, 20 сентября, Николаевская областная организация партии «Слуга народа» провела обучающий тренинг для своих кандидатов в депутаты всех уровней.