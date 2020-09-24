Украина признает паспорта, выданные в частично признанном Косово. При этом его независимость официально с украинской стороны не признается.

Об этом в интервью RTV Ora рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

По его словам, между Косово и оккупированным Крымом не может быть никаких параллелей.

– Традиционно мы настроены на территориальный суверенитет страны. Это наш принцип. Но для нас нет параллелей между этими двумя случаями. Это потому, что случай Косово - это одно, а Крым - другое. В случае Косово есть страна, признанная рядом стран, а в случае с Крымом мы говорим о территории, которая была насильственно захвачена Россией, - отметил Боднар.

При этом косовские паспорта признаются украинской стороной.

– В прошлом году мы приняли решение работать с косовскими паспортами. Теперь наш посол здесь (в Албании, - прим.) и послы в других частях света получили инструкции признать эти паспорта и не ограничивать поездки, - добавил Боднар.

Напомним, украинская сторона не признает независимость Косово.