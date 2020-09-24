Депутат Николаевского городского совета от фракции «Наш край» Сергей Кантор рассказал о проделанной работе на своем депутатском округе за последние 5 лет.

Об этом стало известно в понедельник, 21 сентября, на ток-шоу «Битва за город», пишут НикВести.

По словам Сергея Кантора, благодаря его работе, как депутата городского совета, на Центральный стадион Николаева преобразился в лучшую сторону.

— Мне, за эти пять лет не стыдно, если мы говорим о Сергее Анатольевиче Канторе. Почему? Потому что впервые за 50 лет в этом городе есть два натуральных газона. Сегодня реконструировано административно-бытовой корпус. Сегодня, спустя 14 лет, на стадионе есть освещение. Спустя 30 лет административно бытовой комплекс мы сделали. Единственно, что мы не успели, из-за нелюбви к Кантору, сделать две вещи: заменить легкоатлетическую составляющую и не построили дворец спорта, — заявил Сергей Кантор.

Напомним, Сергей Кантор посоветовал действующему мэру Николаева Александру Сенкевичу отказаться от идеи баллотироваться на второй срок.