Депутат Николаевского горсовета Елена Киселева считает, что перед местными выборами выполняются работы по развитию города только в центральной части Николаева, поскольку она более заметна для избирателей.

Об этом она сказала в понедельник, 21 сентября, на ток-шоу «Битва за город», пишут НикВести.

При этом депутат добавила, что фундаментальные для развития Николаева вопросы остаются без должного внимания.

— Николаев эти 5 лет имел колоссальный экономический потенциал в виде дополнительных средств в бюджете, но не развивался, а жил как придется. Решались какие-то проблемы, которые надо было решить, потому что они были актуальны, а дальше развивался кто как считает нужным. Действительно, планового развития не было. Почему мы делали центральную часть, а не уделяли больше внимания так называемой периферии, потому что в центральной части больше избирателей и она более видна. Вся жизнь города так или иначе подстраивается под выборы и то, что нравится избирателям, а то, что является фундаментальным в развитии города — это тоска и печалька, которая не хочет быть услышана, - сказала Елена Киселева.

Елена Киселева

Напомним, что глава Николаевской городской организации политической партии «Европейская солидарность», депутат горсовета Елена Киселева заявила, что прогноз по бюджету Николаева сейчас пессимистичный. По ее мнению, об этом не хотят говорить в преддверии местных выборов, которые состоятся 25 октября.