Глава Николаевской городской организации политической партии «Европейская солидарность», депутат горсовета Елена Киселева заявила, что прогноз по бюджету Николаева сейчас пессимистичный. По ее мнению, об этом не хотят говорить в преддверии местных выборов, которые состоятся 25 октября.
Об этом Елена Киселева сказала в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ, пишут НикВести.
Ведущий отметил, что управление здравоохранения просит у горсовета выделить 8 миллионов гривен, управление образование — 21 миллион, «Николаевэлектротранс» и «Николаевоблтеплоэнерго» — по 50 миллионов. При этом не довыполнение бюджета по доходам составляет 83,5 миллиона гривен.
— Как могут цифры «биться», когда мы не создали резерва, надеялись на то, что все как-то «пролетит» и, по большому счету, мы сегодня входим в серьезный дефицит бюджета. И это очевидная вещь и о ней сегодня нужно говорить. Проблема в том, что в канун выборов сегодня все не хотят об этом говорить. И каким будет бюджетный год к его окончанию, каким будет ноябрь и декабрь... сегодня прогноз больше пессимистичный, чем оптимистичный, — сказала Елена Киселева.
Депутат подчеркнула, что сейчас все решения по поводу выделения средств должны быть максимально взвешенными и обдуманными.
— Из названных цифр мне понятно 8 миллионов по медицине. Это то, что не обсуждается. А дальше все остальное должно быть очень взвешено, потому что тратить средства на дезинфекцию, когда мы, не дай бог, войдем в «горячую» зону... Должны быть все расчёты, подтверждать алгоритмы специалисты, — резюмировала она.
Как сообщалось ранее, в департаменте финансов Николаевского городского совета пока не знают, где взять дополнительный финансовый ресурс для того, чтобы выделить деньги на мероприятия по борьбе с COVID-19, а также для решения других финансовых вопросов.
Также депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор выразил недовольствие работой городского управления здравоохранения, которое, по его мнению, провалило мероприятия по борьбе с COVID-19.
Напомним, что управление здравоохранения Николаевского городского совета просит перераспределить 2,2 миллиона гривен на средства защиты, а также дополнительно выделить 2 миллиона на медикаменты и столько же — на дезсредства для больниц.
Также хотят расширить бактериологическую лабораторию в больнице № 1, где проводят ПЦР-диагностику на COVID-19.
Как стало известно во время заседания планово-бюджетной комиссии Николаевского городского совета, сейчас там в сутки проводится только 14 ПЦР-тестов на коронавирусное заболевание.
Глава Николаевской городской организации политической партии «Европейская солидарность», депутат горсовета Елена Киселева заявила, что прогноз по бюджету Николаева сейчас пессимистичный. По ее мнению, об этом не хотят говорить в преддверии местных выборов, которые состоятся 25 октября.
Об этом Елена Киселева сказала в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ, пишут НикВести.
Ведущий отметил, что управление здравоохранения просит у горсовета выделить 8 миллионов гривен, управление образование — 21 миллион, «Николаевэлектротранс» и «Николаевоблтеплоэнерго» — по 50 миллионов. При этом не довыполнение бюджета по доходам составляет 83,5 миллиона гривен.
— Как могут цифры «биться», когда мы не создали резерва, надеялись на то, что все как-то «пролетит» и, по большому счету, мы сегодня входим в серьезный дефицит бюджета. И это очевидная вещь и о ней сегодня нужно говорить. Проблема в том, что в канун выборов сегодня все не хотят об этом говорить. И каким будет бюджетный год к его окончанию, каким будет ноябрь и декабрь... сегодня прогноз больше пессимистичный, чем оптимистичный, — сказала Елена Киселева.
Депутат подчеркнула, что сейчас все решения по поводу выделения средств должны быть максимально взвешенными и обдуманными.
— Из названных цифр мне понятно 8 миллионов по медицине. Это то, что не обсуждается. А дальше все остальное должно быть очень взвешено, потому что тратить средства на дезинфекцию, когда мы, не дай бог, войдем в «горячую» зону... Должны быть все расчёты, подтверждать алгоритмы специалисты, — резюмировала она.
Как сообщалось ранее, в департаменте финансов Николаевского городского совета пока не знают, где взять дополнительный финансовый ресурс для того, чтобы выделить деньги на мероприятия по борьбе с COVID-19, а также для решения других финансовых вопросов.
Также депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор выразил недовольствие работой городского управления здравоохранения, которое, по его мнению, провалило мероприятия по борьбе с COVID-19.
Напомним, что управление здравоохранения Николаевского городского совета просит перераспределить 2,2 миллиона гривен на средства защиты, а также дополнительно выделить 2 миллиона на медикаменты и столько же — на дезсредства для больниц.
Также хотят расширить бактериологическую лабораторию в больнице № 1, где проводят ПЦР-диагностику на COVID-19.
Как стало известно во время заседания планово-бюджетной комиссии Николаевского городского совета, сейчас там в сутки проводится только 14 ПЦР-тестов на коронавирусное заболевание.