Глава Николаевской городской организации политической партии «Европейская солидарность», депутат горсовета Елена Киселева заявила, что прогноз по бюджету Николаева сейчас пессимистичный. По ее мнению, об этом не хотят говорить в преддверии местных выборов, которые состоятся 25 октября.

Об этом Елена Киселева сказала в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ, пишут НикВести.

Ведущий отметил, что управление здравоохранения просит у горсовета выделить 8 миллионов гривен, управление образование — 21 миллион, «Николаевэлектротранс» и «Николаевоблтеплоэнерго» — по 50 миллионов. При этом не довыполнение бюджета по доходам составляет 83,5 миллиона гривен.

— Как могут цифры «биться», когда мы не создали резерва, надеялись на то, что все как-то «пролетит» и, по большому счету, мы сегодня входим в серьезный дефицит бюджета. И это очевидная вещь и о ней сегодня нужно говорить. Проблема в том, что в канун выборов сегодня все не хотят об этом говорить. И каким будет бюджетный год к его окончанию, каким будет ноябрь и декабрь... сегодня прогноз больше пессимистичный, чем оптимистичный, — сказала Елена Киселева.

Депутат подчеркнула, что сейчас все решения по поводу выделения средств должны быть максимально взвешенными и обдуманными.

— Из названных цифр мне понятно 8 миллионов по медицине. Это то, что не обсуждается. А дальше все остальное должно быть очень взвешено, потому что тратить средства на дезинфекцию, когда мы, не дай бог, войдем в «горячую» зону... Должны быть все расчёты, подтверждать алгоритмы специалисты, — резюмировала она.

Как сообщалось ранее, в департаменте финансов Николаевского городского совета пока не знают, где взять дополнительный финансовый ресурс для того, чтобы выделить деньги на мероприятия по борьбе с COVID-19, а также для решения других финансовых вопросов.

Также депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор выразил недовольствие работой городского управления здравоохранения, которое, по его мнению, провалило мероприятия по борьбе с COVID-19.

Напомним, что управление здравоохранения Николаевского городского совета просит перераспределить 2,2 миллиона гривен на средства защиты, а также дополнительно выделить 2 миллиона на медикаменты и столько же — на дезсредства для больниц.

Также хотят расширить бактериологическую лабораторию в больнице № 1, где проводят ПЦР-диагностику на COVID-19.

Как стало известно во время заседания планово-бюджетной комиссии Николаевского городского совета, сейчас там в сутки проводится только 14 ПЦР-тестов на коронавирусное заболевание.