В лабораторном центре на базе городской больницы №1 в Николаеве в сутки проводится только 14 ПЦР-тестов на коронавирусное заболевание COVID-19.

Об этом стало известно сегодня, 16 сентября, во время заседания планово-бюджетной комиссии Николаевского городского совета, - передает корреспондент НикВести.

В ходе заседания начальница городского управления здравоохранения Ирина Шамрай выступила с предложением о перераспределении выделенных ранее горздраву денег из бюджета города на борьбу с коронавирусом на общую сумму 5,3 миллиона гривен. Из них 1,3 миллиона гривен будут направлены на приобретение автоматизированной портативной системы для проведения ПЦР-тестирований iPonatic, 1,3 миллиона гривен - на покупку одного УЗИ-аппарата, 1,1 миллион гривен на приобретение 4 систем мониторинга физиологических показателей с копнографом, 750 тысяч гривен на приобретение аппарата ИВЛ и 790 тысяч гривен на приобретение лабораторного оборудования для проведения ПЦР-тестирования.

Помимо этого, средства остатков государственной медицинской субвенции в размере 2,9 миллиона гривен планируется направить на приобретение лабораторного оборудования для ПЦР-лаборатории.

— Сегодня мы посмотрели на место, где это можно разместить на базе городской больницы №1. Нам нужно только там текущий ремонт провести, мы его можем сделать за 2 - максимум 3 месяца для того, чтобы мы могли расширить возможности нашей лаборатории, - сообщила Ирина Шамрай.

По словам Ирины Шамрай, это позволит создать полноценную лабораторию, где можно будет проводить 192 исследования в день.

Сейчас же, по словам чиновницы, в городском лабораторном центре проводят только по 14 тестов в день.

— На базе городской больницы №1 с помощью портативной системы проводится 14 исследований в день. Плюс в областном лабораторном центре проводится 276 исследований в день. И плюс ИФА-исследования, около 700. Мы в течение суток ИФА-исследования около 700. Мы в течение суток проводим около 1000 исследований на COVID-19, каждые сутки, - рассказала Ирина Шамрай.

Помимо этого, горздрав просит выделить дополнительно из бюджета Николаева деньги в размере 8,5 миллионов гривен. По словам Ирины Шамрай, в департаменте финансов мэрии уже нашли, где взять эти деньги, а потому этот вопрос планируют вынести на завтрашнее заседание сессии городского совета.

На это глава бюджетной комиссии Александр Бернацкий заметил, что согласно процедуре, до вынесения на сессию проект решения должен быть рассмотрен на исполкоме и профильной бюджетной комиссии.

Ранее сообщалось, что управление здравоохранения Николаевского городского совета просит перераспределить 2,2 миллиона гривен на средства защиты, а также дополнительно выделить 2 миллиона на медикаменты и столько же — на дезсредства для больниц.