Депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор недоволен работой городского управления здравоохранения, которое, по его мнению, провалило мероприятия по борьбе с COVID-19.

Такое мнение Сергей Кантор высказал сегодня, 16 сентября, во время заседания планово-бюджетной комиссии Николаевского городского совета, - передает корреспондент НикВести.

В частности, Сергей Кантор возмутился тем, что горздрав только сейчас, спустя полгода пандемии, поднял вопрос о необходимости расширения городской лаборатории для проведения не 14 ПЦР-тестов в день, а хотя бы 192. Как известно, с этим вопросом начальница горздрава Ирина Шамрай пришла сегодня на заседание бюджетной комиссии горсовета.

— С первого дня, когда мы начали заниматься здесь этой проблематикой, мы говорили о том, что того, что предлагается со стороны управления и комиссии по ТЭБ и ЧС - недостаточно. При этом, нас уверяли, что все хорошо. На поверку, не в обиду сказано, все отпуски отгуляли, все это лежало, денежки, ситуация усугублялась. Теперь мы имеем то, что имеем. Теперь мы еще классные ребята, сейчас мы это положили, вы распределите, но вы такие-сякие, но нам надо еще три месяца, пока вы все не посдыхали, мы еще сделаем приемный покой для чего-то. Второе, скажите мне пожалуйста, кто в этом городе ответит за 14 тестов ПЦР в день?, - сказал Сергей Кантор.

Он привел пример ситуацию, с которой столкнулся МФК «Николаев», футболистам которого нужно каждые 2 недели делать ПЦР-тесты.

— У нас сегодня футбольный клуб, в котором есть 80 человек, из которых нужно всех, с обслуживающим персоналом, раз в две недели проводить тесты по регламенту МОЗа, иначе к чемпионату не допускаются. 2-3 раза мне управление помогало, потом они подняли руки и говорят «Мы не можем. Иди куда хочешь». А раз в 2 недели, хочешь не хочешь, я должен отправлять сводку на Иванова, Петрова, Сидорова. Я пошел к Клочко. Он не без уговоров сделал один раз и сказал: «У меня больше нет реагентов». Кто за это ответит? Футбольный клуб — это моя собственность? А кроме этого есть баскетбольный клуб, у которого полная задница, есть еще все наши спортсмены, которые тоже на соревнования не допускаются, - сказал Сергей Кантор.

По его мнению, в Николаеве давно должен быть прибор для возможности проведения 300 тестов в день.

— И мы бы тогда не чувствовали бы этого. А сейчас кто ответит? Нам говорят: «Ребята, вы еще поживите с 14-ю», Клочко захочет - не захочет, сделает 270, а через 3 месяца вы дайте бабки, мы это купим. А кто за это ответит перед населением? А если мы не догребем эти три месяца? Вы же видите, что по 70 человек в день начало валить. Кто за это ответит? Это не к выборам. Речь идет о здоровье людей. Мы об этом говорили в марте. Сейчас все классные пацаны, все там на борде, там на борде, а полная жопа в городе. Кто за это ответит? Я об этом говорю. Все должны об этом знать, что в городе жопа с этим делом, и есть люди, которые за это отвечают. Эти люди отгуляли отпуска, а сейчас они нам говорят, что все херово, дайте еще денег. Так ответьте сначала, а потом будем давать денег, вам или другим, - возмутился Сергей Кантор.

По его словам, он платит 300 тысяч гривен в месяц частной клинике, чтобы сделать тесты футболистам.

— Что мне делать с футбольным клубом? Мне каждый месяц в частной клинике надо 300 тысяч гривен потратить на это. Снимать футбольный и баскетбольный клубы с чемпионата? Пусть кто-то скажет публично городу. Кто за это ответит? Можно подумать, что это мне надо, или надо баскетбольному клубу, или надо Машкину со всей спортивной инфраструктурой города. Кто-то об этом думал? Законы пишут не только для меня, а для всех Так надо их читать!, - сказал Сергей Кантор.

На это начальница горздрава Николаева Ирина Шамрай отметила, что действующими нормативными актами не предусматривается бесплатное проведение тестирований для спортсменов. По ее словам, ответственность за это лежит на руководстве этих учреждений - футбольных или баскетбольных клубов.

— Финансированием на здравоохранение, в том числе из Национальной службы здоровья, не предусмотрено обследование таких. Все это возлагается на руководителей этих учреждений. В постановлении так это прописано. Да, мы делали эти исследования, когда не было столько пациентов. Сейчас, когда столько тяжелых пациентов поступило, возможности делать эти исследования нет, - сказала Ирина Шамрай.

Ранее сообщалось, что в Николаеве с начала эпидемии коронавирусом заболели 60 детей, у 30 из которых COVID-19 нашли после начала нового учебного года.