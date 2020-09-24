Договор аренды Ирины Венедиктовой выложил в Facebook депутат Гео Лерос, коротрого недавно исключили из фракции «Слуга народа».

В документах указано, что генпрокурор ежемесячно платит за шестикомнатную резиденцию 64 тысяч гривен. Однако, в смете госбюджета на содержание поместья предусмотрели 163 тысячи грн ежемесячных расходов.

Напомним, Президент Владимир Зеленский начал проживать на государственной даче в Конча-Заспе, где по соседству живут бывшие президенты, спикеры и премьеры.