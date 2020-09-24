Глава Генпрокуратуры Ирина Венедиктова арендует президентскую резиденцию в Пуще-Водице. За имение она платит менее трети от суммы аренды, остальное — из бюджета.
Договор аренды Ирины Венедиктовой выложил в Facebook депутат Гео Лерос, коротрого недавно исключили из фракции «Слуга народа».
В документах указано, что генпрокурор ежемесячно платит за шестикомнатную резиденцию 64 тысяч гривен. Однако, в смете госбюджета на содержание поместья предусмотрели 163 тысячи грн ежемесячных расходов.
Напомним, Президент Владимир Зеленский начал проживать на государственной даче в Конча-Заспе, где по соседству живут бывшие президенты, спикеры и премьеры.
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Глава Генпрокуратуры Ирина Венедиктова арендует президентскую резиденцию в Пуще-Водице. За имение она платит менее трети от суммы аренды, остальное — из бюджета.
Договор аренды Ирины Венедиктовой выложил в Facebook депутат Гео Лерос, коротрого недавно исключили из фракции «Слуга народа».
В документах указано, что генпрокурор ежемесячно платит за шестикомнатную резиденцию 64 тысяч гривен. Однако, в смете госбюджета на содержание поместья предусмотрели 163 тысячи грн ежемесячных расходов.
Напомним, Президент Владимир Зеленский начал проживать на государственной даче в Конча-Заспе, где по соседству живут бывшие президенты, спикеры и премьеры.