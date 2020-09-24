Центризбирком определил формы и цвета бюллетеней на местных выборах, которые состоятся 25 октября.
Такое решение Центральная избирательная комиссия приняла на заседании в четверг, 24 сентября, сообщает пресс-служба ЦИК.
«Комиссия утвердила формы избирательных бюллетеней по выборам депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, областных, районных, городских, районных в городах, сельских, поселковых советов, сельских, поселковых, городских председателей», — рассказали в ЦИК.
Также утвержден цвет указанных избирательных бюллетеней, а именно:
При этом установлено, что избирательные бюллетени должны быть напечатаны на государственном языке на одинаковой бумаге и на одном листе соответствующего цвета с текстовой частью только с одной стороны.
Ранее Центральная избирательная комиссия определила размеры денежных залогов на местных выборах для всех советов.
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Центризбирком определил формы и цвета бюллетеней на местных выборах, которые состоятся 25 октября.
Такое решение Центральная избирательная комиссия приняла на заседании в четверг, 24 сентября, сообщает пресс-служба ЦИК.
«Комиссия утвердила формы избирательных бюллетеней по выборам депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, областных, районных, городских, районных в городах, сельских, поселковых советов, сельских, поселковых, городских председателей», — рассказали в ЦИК.
Также утвержден цвет указанных избирательных бюллетеней, а именно:
При этом установлено, что избирательные бюллетени должны быть напечатаны на государственном языке на одинаковой бумаге и на одном листе соответствующего цвета с текстовой частью только с одной стороны.
Ранее Центральная избирательная комиссия определила размеры денежных залогов на местных выборах для всех советов.