Центризбирком определил формы и цвета бюллетеней на местных выборах, которые состоятся 25 октября.

Такое решение Центральная избирательная комиссия приняла на заседании в четверг, 24 сентября, сообщает пресс-служба ЦИК.

«Комиссия утвердила формы избирательных бюллетеней по выборам депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, областных, районных, городских, районных в городах, сельских, поселковых советов, сельских, поселковых, городских председателей», — рассказали в ЦИК.

Также утвержден цвет указанных избирательных бюллетеней, а именно:

голубого цвета — по выборам депутатов Верховной Рады АР Крым, областного совета;

светло-зеленого цвета — по выборам депутатов районного совета;

светло-желтого цвета — по выборам депутатов городского совета;

светло-серого цвета — по выборам депутатов районного совета;

кремового цвета — по выборам депутатов сельского, поселкового совета;

светло-розового цвета — по выборам сельского, поселкового, городского председателя.

При этом установлено, что избирательные бюллетени должны быть напечатаны на государственном языке на одинаковой бумаге и на одном листе соответствующего цвета с текстовой частью только с одной стороны.

Ранее Центральная избирательная комиссия определила размеры денежных залогов на местных выборах для всех советов.