Николаевский городской голова Александр Сенкевич предложил жителям города, которые не верят в серьезность угрозы коронавирусного заболевания, посетить инфекционное отделение в городской больнице №1, где проходят лечение больные COVID-19.

Об этом Александр Сенкевич заявил сегодня, 24 сентября, во время прямого эфира в социальных сетях.

— Друзья, если у кого-то есть желание проверить, существует коронавирус или нет, мы сегодня решили собрать вас в группу, неверующих, и без масок провести по коронавирусному отделению в 1-й больнице. Всем желающим испытать все «прелести» на себе - мы вам дадим, даже если кто-то хочет рискнуть, даже попробуем, чтобы на вас кто-то подышал, чтобы вам было приятнее. Кто считает, что коронавирус это лапша — милости просим, организуем вам мероприятие, - сказал Александр Сенкевич.

Как известно, за последние сутки в Николаеве зафиксировано 63 новых случая коронавирусного заболевания.