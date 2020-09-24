По состоянию на 10:00 24 сентября в Николаевской области выявлено 89 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации ЧС на странице в Facebook.
Всего зарегистрировано 2812 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения - 188 (+5).
Из всех 2812 подтвержденных случаев по месту жительства:
Выздоровели больных за сутки - 43, всего выздоровели - 915. Умерло всего от последствий COVID-19 - 70, за сутки - 1. За последние сутки методом ПЦР обследовано - 237 человек, методом ИФА - 856.
За минувшие сутки обратилось или выявлено 155 человек с подозрением на COVID-19, из них:
Напомним, за сутки 23 сентября положительный результат теста на COVID-19 получили 3 372 жителя Украины, 52 больных умерли, а 1 788 пациентов выздоровели.
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По состоянию на 10:00 24 сентября в Николаевской области выявлено 89 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации ЧС на странице в Facebook.
Всего зарегистрировано 2812 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения - 188 (+5).
Из всех 2812 подтвержденных случаев по месту жительства:
Выздоровели больных за сутки - 43, всего выздоровели - 915. Умерло всего от последствий COVID-19 - 70, за сутки - 1. За последние сутки методом ПЦР обследовано - 237 человек, методом ИФА - 856.
За минувшие сутки обратилось или выявлено 155 человек с подозрением на COVID-19, из них:
Напомним, за сутки 23 сентября положительный результат теста на COVID-19 получили 3 372 жителя Украины, 52 больных умерли, а 1 788 пациентов выздоровели.