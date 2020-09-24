По состоянию на 10:00 24 сентября в Николаевской области выявлено 89 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации ЧС на странице в Facebook.

Всего зарегистрировано 2812 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения - 188 (+5).

Из всех 2812 подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев - 1793 человека (+63);

Первомайск - 74 человека (+2);

Южноукраинск - 180 человек;

Вознесенск - 136 человек;

Очаков - 10 человек;

Арбузинский район - 16 человек;

Баштанский район - 44 человека;

Березанский район - 29 человек (+4);

Братский район - 8 человек;

Березнеговатский район - 2 человека;

Веселиновский район - 14 человек;

Витовский район - 80 человек (+7);

Вознесенский район - 71 человек;

Врадиевский район - 70 человек;

Еланецкий район - 9 человек;

Доманевский район - 80 человек;

Казанковский район - 13 человек;

Кривоозерский район - 35 человек (+4);

Николаевский район - 31 человек (+6);

Новобугский район - 12 человек;

Новоодесский район - 58 человек;

Очаковский район - 17 человек;

Первомайский район - 25 человек (+3);

Снигиревский район - 5 человек.

Выздоровели больных за сутки - 43, всего выздоровели - 915. Умерло всего от последствий COVID-19 - 70, за сутки - 1. За последние сутки методом ПЦР обследовано - 237 человек, методом ИФА - 856.

За минувшие сутки обратилось или выявлено 155 человек с подозрением на COVID-19, из них:

госпитализированы в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» - 0;

госпитализирован в других учреждений здравоохранения - 16 человек, из них:

Баштанская центральная районная больница (ЦРБ) - 2;

Березанская центральная районная больница (ЦРБ) - 2;

Южноукраинска городская многопрофильная больница - 1;

Вознесенская городская многопрофильная больница - 3;

городская больница №5 г.Николаева - 6;

Николаевская областная клиническая больница - 2;

назначено амбулаторное лечение - 139.

Напомним, за сутки 23 сентября положительный результат теста на COVID-19 получили 3 372 жителя Украины, 52 больных умерли, а 1 788 пациентов выздоровели.