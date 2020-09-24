За сутки 23 сентября положительный результат теста на COVID-19 получили 3 372 жителя Украины, 52 больных умерли, а 1 788 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные СНБО.
По количеству новых случаев в сутки на первое место снова вышел Киев, но на втором теперь Днепропетровская область; также все ухудшаются показатели Запорожской и Донецкой областей.
Напомним, ранее польская компания Biomed из Люблина объявила о создании первых в мире лекарств от коронавируса на основе плазмы крови лиц, излечившихся от COVID-19.
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За сутки 23 сентября положительный результат теста на COVID-19 получили 3 372 жителя Украины, 52 больных умерли, а 1 788 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные СНБО.
По количеству новых случаев в сутки на первое место снова вышел Киев, но на втором теперь Днепропетровская область; также все ухудшаются показатели Запорожской и Донецкой областей.
Напомним, ранее польская компания Biomed из Люблина объявила о создании первых в мире лекарств от коронавируса на основе плазмы крови лиц, излечившихся от COVID-19.