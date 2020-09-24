За сутки 23 сентября положительный результат теста на COVID-19 получили 3 372 жителя Украины, 52 больных умерли, а 1 788 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные СНБО.

По количеству новых случаев в сутки на первое место снова вышел Киев, но на втором теперь Днепропетровская область; также все ухудшаются показатели Запорожской и Донецкой областей.

Киев – 330 новых случая и 3 летальных + 138 случаев заболевания в Киевской области.

Днепропетровская область – 298 новых случаев, без летальных.

Харьковская область – 285 новых больных, 1 человек умер.

Тернопольская область – 265 новых случаев, 3 летальных.

Львовская область – 205 новых случаев, 4 летальных.

Одесская область – 179 новых случаев, 7 летальных.

Ровенская область – 162 случая диагностированы, 1 человек умер.

Ивано-Франковская область – 141 новый случай, 4 летальных.

Запорожская область – 139 случаев зарегистрировано, 1 человек умер.

Хмельницкая область – 136 новых случаев, 2 летальных.

Донецкая область – 133 случая, без жертв.

Напомним, ранее польская компания Biomed из Люблина объявила о создании первых в мире лекарств от коронавируса на основе плазмы крови лиц, излечившихся от COVID-19.